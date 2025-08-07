;

Conmoción en Cerro Navia: hombre muere tras lanzarse desde torre de alta tensión

Personal de Carabineros llegó al lugar, donde verificó el suicidio del hombre que –según los vecinos– vivía en situación de calle.

Ruth Cárcamo

Foto del diario Tropezón

Foto del diario Tropezón

La comuna de Cerro Navia, región Metropolitana, está conmocionada tras la muerte de un hombre, quien se quitó la vida luego de lanzarse desde una torre de alta tensión.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 11:50 horas del pasado sábado, en la intersección de las calles Santos Medel con Salvador Gutiérrez.

Bomberos y seguridad municipal llegaron al lugar, donde intentaron persuadir al hombre, quien falleció en la vía pública. Tras lo sucedido, Carabineros verificó el suicidio y desarrollaron las diligencias correspondientes.

De momento, se sabe –de acuerdo a los vecinos– que el hombre vivía en situación de calle y había instalado una carpa improvisada a los pies de la torre, desde donde salía en un triciclo para recolectar objetos en desuso para reciclarlos, consignó el diario Tropezón.

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

