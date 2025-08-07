Clausuran tres locales en Maipú por operar sin patentes ni autorizaciones vigentes

En la Municipalidad de Maipú han puesto el foco en diversos negocios que funcionaban con irregularidades, incluso negando la renovación de licencia a algunos otros.

Bajo este escenario, durante los últimos días tres locales comerciales fueron clausurados durante una fiscalización nocturna. Esto, tras detectarse que operaban sin contar con las patentes ni giros comerciales autorizados.

La medida se aplicó en distintos sectores de la comuna y forma parte de un plan de fiscalización que, según indicó el municipio, busca “resguardar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente”.

Los recintos afectados fueron Kami Sushi, Patio Rinconada y una sucursal de Domino’s Pizza, los cuales, pese a funcionar abiertamente, no cumplían con los requisitos legales mínimos para operar.

Desde el Municipio explicaron que el objetivo de estos operativos es “velar por la seguridad de los vecinos y vecinas, y asegurar que los comercios estén funcionando dentro del marco legal”.

Irregularidades detectadas

Uno de los casos más llamativos fue el de Kami Sushi, ubicado en Américo Vespucio 456, el cual fue clausurado por venta y expendio de bebidas alcohólicas sin autorización correspondiente.

A pesar del cierre, el local anunció en sus redes sociales que seguirá operando con despacho a domicilio. Esta forma de atención sigue vigente hasta el día de hoy.

Por su parte, Patio Rinconada, un centro de eventos situado en Adelaida 4151, fue clausurado por funcionar sin patente municipal.

A través de sus canales digitales, el establecimiento indicó que “desde el primer minuto estamos trabajando en una solución para seguir con la fiesta”, invitando a sus seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales.

En cuanto a Domino’s Pizza, ubicada en Los Pajaritos 4630, su clausura se produjo por operar como pizzería sin la patente correspondiente.

Controles continuos

En la Municipalidad hacen hincapié en que este tipo de fiscalizaciones se mantendrán en otros puntos de Maipú.

Además, se suman a una serie de clausuras y restricciones previas, tal como ocurrió en los locales de entretención nocturna New Vittorio y The Lux, para quienes no se les renovó la patente.

“Estas acciones buscan garantizar que los comercios operen de forma segura, regular y en beneficio de toda la comunidad”, indicaron desde la alcaldía.

En la misma línea, subrayan que los operativos no solo apuntan a detectar irregularidades, sino también a fomentar una convivencia ordenada y legal.

Hasta ahora, no se han reportado sanciones adicionales más allá de las clausuras, pero desde el municipio no descartan avanzar en procesos sancionatorios en caso de reincidencias o funcionamiento clandestino.

Las autoridades locales también reiteraron el llamado a los emprendedores y comerciantes a regularizar sus situaciones y revisar su documentación vigente.