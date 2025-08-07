;

Clausuran tres locales en Maipú por operar sin patentes ni autorizaciones vigentes

Desde la Municipalidad han puesto el foco en “el cumplimiento de la normativa vigente”.

ADN Radio

Referencial - Archivo

Referencial - Archivo

En la Municipalidad de Maipú han puesto el foco en diversos negocios que funcionaban con irregularidades, incluso negando la renovación de licencia a algunos otros.

Bajo este escenario, durante los últimos días tres locales comerciales fueron clausurados durante una fiscalización nocturna. Esto, tras detectarse que operaban sin contar con las patentes ni giros comerciales autorizados.

La medida se aplicó en distintos sectores de la comuna y forma parte de un plan de fiscalización que, según indicó el municipio, busca “resguardar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente”.

Los recintos afectados fueron Kami Sushi, Patio Rinconada y una sucursal de Domino’s Pizza, los cuales, pese a funcionar abiertamente, no cumplían con los requisitos legales mínimos para operar.

Desde el Municipio explicaron que el objetivo de estos operativos es “velar por la seguridad de los vecinos y vecinas, y asegurar que los comercios estén funcionando dentro del marco legal”.

Revisa también:

ADN

Irregularidades detectadas

Uno de los casos más llamativos fue el de Kami Sushi, ubicado en Américo Vespucio 456, el cual fue clausurado por venta y expendio de bebidas alcohólicas sin autorización correspondiente.

A pesar del cierre, el local anunció en sus redes sociales que seguirá operando con despacho a domicilio. Esta forma de atención sigue vigente hasta el día de hoy.

Por su parte, Patio Rinconada, un centro de eventos situado en Adelaida 4151, fue clausurado por funcionar sin patente municipal.

A través de sus canales digitales, el establecimiento indicó que “desde el primer minuto estamos trabajando en una solución para seguir con la fiesta”, invitando a sus seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales.

En cuanto a Domino’s Pizza, ubicada en Los Pajaritos 4630, su clausura se produjo por operar como pizzería sin la patente correspondiente.

Controles continuos

En la Municipalidad hacen hincapié en que este tipo de fiscalizaciones se mantendrán en otros puntos de Maipú.

Además, se suman a una serie de clausuras y restricciones previas, tal como ocurrió en los locales de entretención nocturna New Vittorio y The Lux, para quienes no se les renovó la patente.

“Estas acciones buscan garantizar que los comercios operen de forma segura, regular y en beneficio de toda la comunidad”, indicaron desde la alcaldía.

En la misma línea, subrayan que los operativos no solo apuntan a detectar irregularidades, sino también a fomentar una convivencia ordenada y legal.

Hasta ahora, no se han reportado sanciones adicionales más allá de las clausuras, pero desde el municipio no descartan avanzar en procesos sancionatorios en caso de reincidencias o funcionamiento clandestino.

Las autoridades locales también reiteraron el llamado a los emprendedores y comerciantes a regularizar sus situaciones y revisar su documentación vigente.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad