Llegan los paraderos inteligentes a Maipú: ¿En qué consisten y dónde serán instalados?

Durante este mes, se llevará a cabo la instalación de 80 paraderos inteligentes que buscan ser seguros, tecnológicos e inclusivos.

La Municipalidad de Maipú dio inicio a la instalación de paraderos inteligentes en la comuna, en el marco de la estrategia de modernización en la infraestructura del transporte público.

En concreto, son 80 equipos que se instalarán durante agosto en zonas de alta demanda, escasa iluminación e incivilidades. Con esto, se busca implementar una red más segura, inclusiva y tecnológica.

¿Qué novedades incluyen los paraderos inteligentes en Maipú?

  • Iluminación eficiente con paneles solares.
  • Botón audible para personas con discapacidad visual.
  • Paneles de información en tiempo real con datos de tránsito y emergencias.

Los paraderos inteligentes se ubicarán en cercanías de establecimiento educacionales, sectores de escasa iluminación o que concentran incivilidades, y zonas con aglomeraciones del punto de parada, consignó La Voz de Maipú.

