Por falla eléctrica en máquina expendedora: evacúan preventivamente Clínica Santa María de Providencia por incendio

Un amago de incendio en la Clínica Santa María de Providencia provocó una evacuación preventiva en el recinto.

Según información preliminar, las llamas iniciaron a eso de las 10:00 horas, en uno de los edificios más antiguos del establecimiento asistencial.

En ese sentido, El Desconcierto consigna que el siniestro habría tenido su origen debido a una falla eléctrica en una máquina expendedora que provocó humo.

Desde Carabineros, el capitán Eduardo Oyarce Mena, de la Prefectura de Tránsito, señaló que el incendio “ya se encuentra controlado”, pero que de todas maneras llevaron adelante la evacuación “como parte del protocolo en este tipo de situaciones”.