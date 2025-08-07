;

ADN Hoy. Cariola y dichos de Frei por apoyo de la DC a Jara: “En su última candidatura, no tuvo problemas en que el PC lo apoyara”

“Es una opinión relevante, pero tampoco hay que sobredimensionarla”, dijo la diputada comunista en ADN Hoy.

Cristóbal Álvarez

ADN Hoy - Entrevista a Karol Cariola

ADN Hoy - Entrevista a Karol Cariola

19:38

Durante este jueves, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se refirió en entrevista con ADN Hoy a las controversias generadas en torno al apoyo de su colectividad a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, especialmente a las críticas del expresidente Eduardo Frei.

“Chile es un país donde cada persona tiene el derecho a definir su votación, a quién apoya y a quién no. Sin embargo, más allá de la posición particular del expresidente Frei, que ha manifestado que hay una traición de principios en la Democracia Cristiana, la gran mayoría de ese partido cree algo distinto, y eso es lo concreto”, afirmó Cariola.

Respecto al respaldo del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que decidió apoyar a Jara, Cariola comentó que es algo que “recibimos con mucho gusto; los recibimos con los brazos abiertos porque creemos que es muy importante, en este momento, frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha, llevar adelante una acción de unidad”.

“Lo que llama la atención es que el expresidente Frei, cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo. De hecho, al contrario: hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, señaló.

Sobre las críticas del exmandatario y otros sectores de la DC, Cariola subrayó que “el Partido Demócrata Cristiano tomó una decisión mayoritaria, y fue apoyar la candidatura de Jeannette Jara. Aquí, más allá de lo que diga un militante de la DC —que en este caso es un expresidente—, sin duda es una opinión relevante, y es lamentable que haya tomado la posición que tomó, por supuesto. Pero tampoco hay que sobredimensionarla”.

Finalmente, Cariola enfatizó la historia de colaboración entre el PC y la DC, destacando el trabajo conjunto realizado en el gobierno de Michelle Bachelet. “No es una novedad que el Partido Comunista pueda gobernar con la Democracia Cristiana. Hemos gobernado juntos, y lo hicimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la Nueva Mayoría”, dijo.

“Incluido en eso: la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la gratuidad de la educación, la reforma laboral y la reforma tributaria que llevó adelante la presidenta Bachelet. Y lo hicimos con la Democracia Cristiana”, concluyó.

