Expresidente Frei fustiga decisión de la DC de apoyar a Jeannette Jara: “Es un camino que no voy a seguir”

Durante un conversatorio, el expresidente de la República, Eduardo Frei, expresó su malestar con la decisión de su partido, la Democracia Cristiana (DC), respecto a apoyar la candidatura de Jeannette Jara (PC) para las presidenciales.

El exmandatario manifestó que “el Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos en los años 35. Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales“.

“Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido en el que he participado casi 70 años”, sostuvo.

“Ocupé todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido y representé a mi partido en la presidencia de la República de Chile. No voy a abandonar estos ideales fundacionales porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás: volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad“, aseveró.

Sus dichos llegan en un momento en que el quiebre al interior de la DC se profundiza en cada momento tras respaldar a Jara de cara a los comicios.