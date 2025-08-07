;

Carabinero es investigado por robos millonarios en Estación Central mientras estaba con licencia médica

Desde la institución policial indicaron que el acusado fue dado de baja y que hay otros dos uniformados detenidos por su presunta participación en los delitos.

Nelson Quiroz

Un carabinero que se encontraba con licencia médica es investigado por su presunta participación en dos robos ocurridos con solo 12 días de diferencia en una bodega de Estación Central.

Se trata del sargento primero Patricio Guillén Ibáñez, quien fue sorprendido junto a tres individuos con antecedentes penales. La Fiscalía ya está a cargo del caso, recogió T13.

El primer hecho ocurrió en la madrugada del 6 de julio, cuando varios delincuentes llegaron en distintos vehículos, incluyendo un Mazda 3 sport plateado, e intentaron forzar la entrada de la bodega.

Aunque en el primer intento no lograron su cometido, regresaron 20 minutos después y concretaron el robo. Según el citado medio, la dueña del local avaluó las pérdidas en más de 20 millones de pesos.

El segundo intento tuvo lugar el 18 de julio. En esa ocasión, los delincuentes cortaron las cámaras de seguridad y nuevamente fue visto el mismo vehículo. Un ocupante del auto se acercó a los carabineros y, tras mostrarles algo, estos se retiraron sin realizar fiscalización. Minutos después llegó otra patrulla, y la víctima aseguró que le dijeron que “había un carabinero involucrado”.

Parte policial

Según el parte policial, Guillén estaba con licencia médica desde hacía tres meses, y el 11 de julio la extendió por 29 días más, completando 87 días de permiso. En el vehículo iban también Brandon Ulloa (lesiones), Alexis Valenzuela (hurto, tráfico y ocultación de identidad) y Yerald Valenzuela (exinspector municipal de Estación Central, despedido por falta de probidad tras una denuncia de violencia intrafamiliar).

El camión usado en el robo tenía patente clonada. Carabineros informó que Guillén fue dado de baja y que hay otros dos uniformados detenidos por su presunta participación en los delitos. Asuntos Internos y la Fiscalía llevan adelante las indagatorias.

