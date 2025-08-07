Amenazan de muerte a comandante de Gendarmería: revelan que datos fueron filtrados por sus colegas / Francisco Castillo

Una grave amenaza dirigida contra un comandante de Gendarmería reveló una alarmante filtración de datos personales al interior del sistema penitenciario.

Según información recopilada por CIPER, los antecedentes del funcionario —como su dirección, nombres de familiares y teléfonos de contacto— fueron entregados a sus atacantes por colegas que trabajan en la cárcel Santiago 1, donde él mismo prestaba servicios.

El ataque ocurrió en abril pasado, cuando tres individuos llegaron hasta la vivienda del funcionario en Cauquenes, región del Maule. En el lugar dejaron una corona fúnebre, una carta intimidatoria y dispararon diez veces contra la puerta de su casa.

Ataque armado a oficial de Gendarmería en Cauquenes: dejaron corona fúnebre y amenazas en su vivienda https://t.co/XLbrO8WyQo — Radio ADN (@adnradiochile) April 7, 2025

El mensaje, firmado por el grupo “Los Contra del Abuso”, advertía: “Descansa en paz (…) se despide tu familia, pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos SAPOS”.

La investigación liderada por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente logró detener a los presuntos responsables en Estación Central. Se trata de tres ciudadanos venezolanos, en situación migratoria irregular, quienes fueron formalizados por homicidio frustrado, amenazas, porte ilegal de armas y asociación delictiva. Todos estarían vinculados al Tren de Aragua.

Operación desde las cárceles

Este caso se suma a otras señales de infiltración del crimen organizado en Gendarmería. En junio, CIPER reveló que al menos 11 miembros de esa banda operaban desde cárceles chilenas con celulares, desafiando el control penitenciario. A ello se suma la reciente formalización de tres gendarmes de Arica por facilitar el homicidio de un interno.

“Cuando se detecta corrupción en Gendarmería, es porque el crimen organizado ya ha avanzado y controla espacios clave dentro de las cárceles”, advirtió el exdirector nacional Christian Alveal al citado medio. Agregó que estas organizaciones “no tienen reparo en atacar a funcionarios o incluso a sus familias si los perciben como obstáculos”.

Sobre el ataque, la audiencia de formalización expuso que los internos de Santiago 1 solicitaron la información del comandante como represalia por su labor de incautar objetos prohibidos. Los atacantes llegaron a su casa la noche del 4 de abril en un vehículo arrendado. El 8 de abril, su hermana recibió un mensaje amenazante: “Mándale este mensaje a la mierda de tu hermano, si no serás la primera en morir”.

En tanto, se indicó que desde Gendarmería no se respondió a las consultas realizadas por CIPER.