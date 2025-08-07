Presidente Boric critica carta de empresarios a candidatos de derecha: “Cuando no hay democracia viva, grupos pequeños deciden por la sociedad entera”

7 de agosto de 2025/SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la primera ceremonia de entrega del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria, ceremonia que se desarrolla en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Durante la primera entrega del Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria, el Presidente Gabriel Boric abordó la carta abierta publicada por un grupo de empresarios en El Mercurio, donde llamaron a la unidad de la oposición para enfrentar a la izquierda en las próximas elecciones presidenciales.

En su discurso, el Mandatario enfatizó la importancia de la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el diseño de políticas públicas, asegurando que “una democracia se fortalece con más diversidad”.

En ese contexto, advirtió sobre los peligros de concentrar el poder en grupos reducidos. “Parece que grupos pequeñitos, como las grandes empresas, algunos firmaron hace poquito una carta en un diario (...) Cuando no hay democracia viva, al final, grupos pequeños de poder terminan decidiendo ante la sociedad entera”, afirmó.

La carta en cuestión, firmada originalmente por 167 personas y luego sumada a través de una campaña online, fue impulsada por figuras como Raúl Alcaíno y Gerardo Varela. Entre los firmantes destacan empresarios del retail, la construcción, ex CEO de empresas IPSA y seis exministros de los gobiernos de Sebastián Piñera.

El documento solicitaba a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser actuar unidos para evitar lo que califican como un eventual triunfo del comunismo, lo que sería —según sus palabras— “una lápida para Chile”.

Frente a ese escenario, el Presidente Boric subrayó que “quienes mejor saben cómo aprieta el zapato son quienes viven las políticas públicas”, ejemplificando con casos como el Transantiago, las leyes de adopción, niñez y el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos.