;

Alerta mundial: Israel aprueba plan para ocupar militarmente toda la Franja de Gaza

La medida fue aprobada por el Gabinete de Seguridad y contempla la toma de ciudad por parte del ejército israelí.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / MENAHEM KAHANA

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó durante la noche del jueves, madrugada del viernes 8 de agosto, en horario local, el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar de forma completa la Franja de Gaza.

La decisión representa un nuevo punto de inflexión en el conflicto con Hamás, que ya suma casi dos años de ofensiva y decenas de miles de víctimas palestinas.

ADN

Getty Images / Anadolu

Según la oficina del primer ministro, el Ejército israelí se alista para tomar Ciudad de Gaza, mientras promete facilitar ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate, recogió El País.

Revisa también

ADN

Netanyahu aseguró que no pretende gobernar Gaza directamente, sino ceder el control a “un gobierno civil” que no promueva la destrucción de Israel. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre esta posible administración.

Un controvertido plan

El plan ha generado controversia dentro y fuera de Israel. El alto mando militar habría expresado reparos, advirtiendo que una ocupación total pondría en riesgo a los cerca de 20 rehenes que aún permanecen cautivos por Hamás.

A su vez, familiares de los secuestrados temen que esta medida condene a sus seres queridos. Mientras tanto, en Jerusalén, cientos de ciudadanos protestaron frente a la oficina del primer ministro exigiendo su liberación.

Desde la comunidad internacional, un funcionario jordano descartó cualquier apoyo árabe a los planes de Netanyahu, señalando que solo respaldarán lo que decidan los palestinos y que no aceptarán “limpiar su desastre”.

Por otro lado, la crisis humanitaria en Gaza sigue agravándose. La Organización Mundial de la Salud reportó que julio fue el peor mes registrado en cuanto a desnutrición infantil, con casi 12.000 menores afectados. Las autoridades gazatíes cifran en al menos 197 los fallecidos por inanición, incluyendo 96 niños, mientras Israel insiste en culpar a Hamás por apropiarse de los suministros.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad