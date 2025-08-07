Netanyahu anuncia plan de Israel para asumir control completo de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza, a pesar de las advertencias del ejército, la oposición política y las familias de los rehenes.

En una entrevista con Fox News, afirmó que el objetivo es “garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás del poder y entregar el control civil a fuerzas árabes que no representen una amenaza para Israel”.

Getty Images / Sean Gallup Ampliar

Netanyahu subrayó que Israel no busca gobernar Gaza de forma permanente: “No queremos quedárnosla, no queremos estar allí como autoridad. Queremos entregársela a quienes ofrezcan una buena vida a los gazatíes”.

Estas declaraciones se produjeron horas antes de una reunión del gabinete de seguridad, en medio de protestas frente a la oficina del primer ministro por parte de familias de los rehenes.

El ejército israelí, que ya controla el 75% del territorio, ha mostrado reparos ante una ofensiva total, advirtiendo sobre el alto riesgo que implicaría para los cautivos y para los propios soldados.

El jefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir, se opone a esta medida, considerando el agotamiento de las tropas y el desafío de mantener el control sobre millones de palestinos. “Seguiremos expresando nuestra posición sin miedo”, señaló Zamir según recogió New York Times.

Getty Images / MENAHEM KAHANA Ampliar

Desde Hamás, la reacción fue inmediata. El grupo acusó a Netanyahu de “sacrificar a los rehenes” por fines políticos y advirtió que una ofensiva ampliada podría truncar cualquier posibilidad de acuerdo. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose, con más de 60 mil muertos y cerca del 90% del territorio bajo órdenes de evacuación o convertido en zona militar, según la ONU.