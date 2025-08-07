;

Netanyahu anuncia plan de Israel para asumir control completo de Gaza

En entrevista con Fox News, el primer ministro israelí dijo busca eliminar a Hamás y garantizar su seguridad.

Nelson Quiroz

Netanyahu anuncia plan de Israel para asumir control completo de Gaza / JACQUELYN MARTIN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza, a pesar de las advertencias del ejército, la oposición política y las familias de los rehenes.

En una entrevista con Fox News, afirmó que el objetivo es “garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás del poder y entregar el control civil a fuerzas árabes que no representen una amenaza para Israel”.

ADN

Getty Images / Sean Gallup

Netanyahu subrayó que Israel no busca gobernar Gaza de forma permanente: “No queremos quedárnosla, no queremos estar allí como autoridad. Queremos entregársela a quienes ofrezcan una buena vida a los gazatíes”.

Revisa también

ADN

Estas declaraciones se produjeron horas antes de una reunión del gabinete de seguridad, en medio de protestas frente a la oficina del primer ministro por parte de familias de los rehenes.

El ejército israelí, que ya controla el 75% del territorio, ha mostrado reparos ante una ofensiva total, advirtiendo sobre el alto riesgo que implicaría para los cautivos y para los propios soldados.

El jefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir, se opone a esta medida, considerando el agotamiento de las tropas y el desafío de mantener el control sobre millones de palestinos. “Seguiremos expresando nuestra posición sin miedo”, señaló Zamir según recogió New York Times.

ADN

Getty Images / MENAHEM KAHANA

Desde Hamás, la reacción fue inmediata. El grupo acusó a Netanyahu de “sacrificar a los rehenes” por fines políticos y advirtió que una ofensiva ampliada podría truncar cualquier posibilidad de acuerdo. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose, con más de 60 mil muertos y cerca del 90% del territorio bajo órdenes de evacuación o convertido en zona militar, según la ONU.

