Muere el “Pelé” del fútbol palestino tras ataque de Israel en la Franja de Gaza
El jugador de 41 años era casado y tenía cinco hijos.
Durante la jornada de este miércoles, una lamentable noticia sacudió al mundo del fútbol. Mediante un comunicado, la Federación Palestina de Fútbol confirmó la muerte de Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé de su país, tras un ataque israelí en la Franja de Gaza.
“El exjugador de la selección nacional y estrella del Club Deportivo Gaza, Suleiman Al-Obeid, fue martirizado después de que las fuerzas de ocupación atacaran a los visitantes de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza este miércoles”, informó la asociación.
“Durante su larga carrera deportiva, Al-Obeid marcó más de 100 goles, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del fútbol palestino”, añadieron sobre el exfutbolista, quien estaba casado y tenía cinco hijos.
“El número de mártires de la Asociación de Fútbol llegó a 321, incluidos jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de las juntas directivas de los clubes”, cerró el comunicado de la Federación.