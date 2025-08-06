;

Muere el “Pelé” del fútbol palestino tras ataque de Israel en la Franja de Gaza

El jugador de 41 años era casado y tenía cinco hijos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / KHALIL MAZRAAWI

Durante la jornada de este miércoles, una lamentable noticia sacudió al mundo del fútbol. Mediante un comunicado, la Federación Palestina de Fútbol confirmó la muerte de Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé de su país, tras un ataque israelí en la Franja de Gaza.

“El exjugador de la selección nacional y estrella del Club Deportivo Gaza, Suleiman Al-Obeid, fue martirizado después de que las fuerzas de ocupación atacaran a los visitantes de ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza este miércoles”, informó la asociación.

“Durante su larga carrera deportiva, Al-Obeid marcó más de 100 goles, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del fútbol palestino”, añadieron sobre el exfutbolista, quien estaba casado y tenía cinco hijos.

El número de mártires de la Asociación de Fútbol llegó a 321, incluidos jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de las juntas directivas de los clubes”, cerró el comunicado de la Federación.

