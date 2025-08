“Me gustaba mucho Luciano Cabral para la U, caía parado en el equipo”

La U de Chile está en un momento de dudas tras la derrota sufrida ante Cobresal el pasado lunes por el Campeonato Nacional 2025.

El cuadro universitario laico quedó a seis puntos del líder, Coquimbo Unido, y sembró dudas en torno a su nivel de juego, tal como lo expresó un histórico del equipo, Mariano Puyol, en diálogo con ADN Deportes.

“Fue un partido raro. La U no ha estado en el tono con que empezó el campeonato, pero igual tiene plantel para salir de esta mala racha. Lo más importante es que el plantel saque conclusiones de los últimos partidos, que era para no pasar zozobras y terminó perdiéndolo”, aseguró, planteando que debe haber un mejor rendimiento de los atacantes del club.

“La U tiene delanteros, falta que empiecen a afinar y a hacer goles. Son jugadores importantes, han tenido buenas rachas. Hay que esperar que retomen. Tienen jugadores para remontar. Lo más importante es que vuelvan a jugar sin dudas, pero está en la pelea, queda mucho campeonato todavía”, enfatizó Mariano Puyol.

Quien fuera campeón de Copa Chile con el cuadro azul en 1979 y líder del elenco durante inicio de la década de los 90 entregó su diagnóstico respecto a la falta de juego del equipo y hasta entregó un nombre, reconociendo, eso sí, que no podrán traerlo.

“A la U le ha faltado un volante creativo de peso. Siempre he creído que en los últimos años le ha faltado ese jugador determinante. Me gustaba mucho Luciano Cabral, caía parado en la U, pero ya no se puede”, cerró Mariano Puyol.