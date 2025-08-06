La nueva fórmula de Jorge Almirón para “levantar” a Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El presente de Colo Colo en el año del centenario está lejos de ser positivo, con un plantel eliminado en dos de las tres competencias que eran objetivo de la temporada: Copa Libertadores y Copa Chile.

A eso se suma el estar a 15 puntos del líder del Campeonato Nacional 2025, lo que hace difícil pensar en que los albos puedan obtener un título esta temporada.

A la serie de vacilaciones futbolísticas y directivas, uno de los factores planteados desde Pedreros está en la salida, en mayo, del psicólogo del plantel, Abdón Gallardo.

Pese a que el equipo tenía en alta estima al profesional, Jorge Almirón tomó la determinación de sacarlo del club.

Sin embargo, el DT argentino ha reorientado su visión en torno a las necesidades del plantel y, según información de ADN Deportes, desde hace dos semanas recurrió a un coach motivacional para Colo Colo.

Se trata, además, de un viejo conocido en estas lides para el “Cacique”: hablamos de Gabriel Lama, ex judoca, quien ejerció este mismo rol en 2021 para ayudar al plantel en plena pelea por evitar el descenso.

Durante estas semanas, el coach motivacional ha desarrollado charlas apuntando a levantar el ánimo entre los jugadores de Colo Colo, acciones que esperan tener resultados en lo deportivo al cierre de la temporada.