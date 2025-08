Unión Española ha tenido un renacer futbolístico en este inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 y, tras haber ganado dos de los tres encuentros disputados, ya se acercó a solo un punto de Deportes Limache, club que marca la zona de salvación del descenso.

Uno de los destacados en esta nueva versión de los hispanos es Sebastián Pereira, defensor central que marcó el gol con el que vencieron a Deportes La Serena en la reciente fecha 18. En conversación con Los Tenores, el zaguero repasó su presente con los de Independencia.

“Lo más importante es estar fuerte de cabeza, jugar cada partido como si fuera una final y que cada jugador sea responsable en cuanto a la situación en la que estamos. La situación es grave y hay que estar en los detalles para salir adelante”, señaló acerca de su lucha en los puestos bajos de la Liga de Primera.

“El cuerpo técnico, desde que llegó, generó bastantes cambios positivos. En lo físico, con el profe Hernán Torres hemos mejorado muchísimo, algo que se refleja en la intensidad con la que estamos desarrollando nuestra propuesta. Eso nos permite sostener el juego que el profe pide”, continuó sobre el trabajo de Miguel “Cheíto” Ramírez y su cuerpo técnico.

Sebastián Pereira debutó con Everton en 2018, donde sus grandes actuaciones llamaron la atención del fútbol chileno, pero su crecimiento se vio truncado producto de una rotura de ligamento en una de sus rodillas en 2021.

“Siendo autocrítico, después de operarme de la lesión que tuve, el regreso no fue como esperaba. Me costó mucho volver a estar bien con mi pierna y estar en la banca. No fui maduro en esperar los tiempos y cuidarme de mejor manera”, relató el central.

Además, confirmó que cuando era importante con los “ruleteros” tuvo acercamientos con Colo Colo. “Hubo varios rumores que no se concretaron, pero hoy en día solo pienso en retomar un buen nivel y poder rendir. Lo que pasó es aprendizaje y nunca dejaré de trabajar para volver a sentirme importante”, sentenció Sebastián Pereira en Los Tenores.