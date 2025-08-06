Influencer sufre fractura en la columna al intentar reto viral de TikTok en tacones

Una influencer estuvo a punto de sufrir una grave fractura en la columna luego de intentar un reto viral en TikTok que consiste en mantener el equilibrio sobre tacones y superficies inestables.

Se trata de Mariana Vasiuc, conocida por compartir consejos sobre maternidad y estilo de vida, quien compartió en sus redes sociales el momento exacto en que terminó cayendo de espaldas.

¿Qué es el “Nicki Minaj stiletto challenge”?

El reto se inspira en una escena del videoclip High School (2013), donde Nicki Minaj aparece posando en tacones altos junto a una piscina. Desde entonces, miles de usuarios han intentado imitarla, pero con giros cada vez más peligrosos.

En el caso de Vasiuc, decidió hacerlo en su cocina, utilizando una improvisada estructura formada por una lata de fórmula sobre una olla. Con tacones altos, subió a esa plataforma precaria mientras alguien la sostenía de la mano.

Cuando intentó mantenerse sola, la base se deslizó y ella cayó desde la encimera de la cocina, impactando directamente su espalda contra el suelo.

A través de Instagram, Mariana contó que sufrió una fractura por compresión-flexión en la columna, una lesión que puede afectar seriamente la movilidad. Aun así, trató de tomarse la situación con humor:

“¿Ironía? ¿Karma? ¿O simplemente la vida, que siempre pone a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado?”, escribió.

Pese a todo, la influencer aseguró que está siguiendo estrictamente las indicaciones médicas para su recuperación. “Estoy bien. Gracias a todos por sus mensajes”, dijo en una publicación posterior.