;

VIDEO. Influencer sufre fractura en la columna al intentar reto viral de TikTok en tacones

El desafío, que se ha vuelto popular, consiste en mantener el equilibrio sobre objetos inestables.

Javiera Rivera

Influencer sufre fractura en la columna al intentar reto viral de TikTok en tacones

Una influencer estuvo a punto de sufrir una grave fractura en la columna luego de intentar un reto viral en TikTok que consiste en mantener el equilibrio sobre tacones y superficies inestables.

Se trata de Mariana Vasiuc, conocida por compartir consejos sobre maternidad y estilo de vida, quien compartió en sus redes sociales el momento exacto en que terminó cayendo de espaldas.

¿Qué es el “Nicki Minaj stiletto challenge”?

El reto se inspira en una escena del videoclip High School (2013), donde Nicki Minaj aparece posando en tacones altos junto a una piscina. Desde entonces, miles de usuarios han intentado imitarla, pero con giros cada vez más peligrosos.

En el caso de Vasiuc, decidió hacerlo en su cocina, utilizando una improvisada estructura formada por una lata de fórmula sobre una olla. Con tacones altos, subió a esa plataforma precaria mientras alguien la sostenía de la mano.

Revisa también

ADN

Cuando intentó mantenerse sola, la base se deslizó y ella cayó desde la encimera de la cocina, impactando directamente su espalda contra el suelo.

A través de Instagram, Mariana contó que sufrió una fractura por compresión-flexión en la columna, una lesión que puede afectar seriamente la movilidad. Aun así, trató de tomarse la situación con humor:

“¿Ironía? ¿Karma? ¿O simplemente la vida, que siempre pone a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado?”, escribió.

Pese a todo, la influencer aseguró que está siguiendo estrictamente las indicaciones médicas para su recuperación. “Estoy bien. Gracias a todos por sus mensajes”, dijo en una publicación posterior.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad