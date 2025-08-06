Una millonaria cifra: experto revela cuánto cuesta mantener un perro en Chile

¿Cuánto cuesta tener un perro en Chile? Esa fue la pregunta que planteó el tiktoker y experto en finanzas Víctor Silva, conocido como @profedefinanzas, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según su análisis, el gasto total en un perro puede llegar a millones de pesos a lo largo de su vida, dependiendo del estilo de vida que lleve la mascota. La estimación se basa en un perro que viva aproximadamente 14 años.

¿Cuánto cuesta mantener a un perro en Chile?

En el video, el experto explicó que “todo depende de la clase social del perro”. Si se trata de un “perro clase baja”, es decir, alimentado con comida casera, huesos o sopas económicas, el costo total durante sus 14 años de vida bordearía los $5 millones de pesos.

En cambio, para un “perro clase media o alta”, con visitas anuales al veterinario, baños y cortes de pelo cada dos meses y alimentación mensual comprada en tiendas, el gasto se eleva a unos $14 millones de pesos.

El creador de contenido también bromeó al cierre del video: “¿Has sacado la cuenta de cuánto sale tu mascota? Míralo y sácaselo en cara”.

Las reacciones no se hicieron esperar

La publicación desató una ola de comentarios humorísticos por parte de los usuarios, quienes compartieron sus propias experiencias.

“Tenemos 5 perrihijos, son clase alta y nosotros ya estamos en la indigencia”, comentó uno. Otro añadió: “Más barato que un hijo”, mientras que una usuaria escribió: “Estoy en la quiebra, pero los amo”.

Aunque el video se tomó con humor, muchos reconocieron que mantener una mascota con todos sus cuidados implica una inversión significativa a largo plazo.