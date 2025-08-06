Homicidio frente a liceo en Recoleta: víctima fue baleada mientras estaba dentro de su auto

Un violento homicidio se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Recoleta, específicamente en la calle Juárez Larga, justo frente al Liceo Bicentenario Técnico Profesional Ignacio Domeyko.

La víctima, un hombre de nacionalidad peruana de aproximadamente 50 años, fue atacado a tiros mientras permanecía estacionado al interior de su vehículo.

Según información preliminar, al menos un disparo le habría impactado de forma directa, provocándole la muerte en el lugar. Sin embargo, testigos y registros en la escena indican que el parabrisas del automóvil presenta tres impactos de bala, y que en la calle se encontraron al menos cinco casquillos.

Hasta el sitio del suceso llegó personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes están a cargo de las pericias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta calle Juarez Larga, de Recoleta, junto a la @PDI_CHILE, por el homicidio de un hombre extranjero por al menos un impacto de bala, mientras estaba al volante de un auto, quien falleció en el lugar. pic.twitter.com/XipSNnDLk1 — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 7, 2025

El fiscal de turno confirmó que la investigación está en pleno desarrollo y que se trabaja bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, sin que se descarte ninguna otra línea investigativa.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras conocerse el hecho, la fiscal ECOH Denisse Valenzuela indicó: “Al llegar acá, nos percatamos de que efectivamente había un sujeto fallecido con diversos impactos balísticos en el cuerpo”.

En ese sentido, se precisó que este caso está siendo abordado en junto a la PDI, que ya ha registrado al menos tres homicidios previos en el mismo sector. Es más, la persecutora explicó que se están recopilando declaraciones y revisando grabaciones de cámaras de seguridad para establecer si existe una conexión entre estos crímenes.

Sobre la dinámica del ataque, la fiscal indicó que la víctima no habría sido seguida, sino que fue interceptada en el lugar. “Al parecer lo habrían estado esperando. Preliminarmente, pensamos que pueden ser dos o tres personas”, señaló. En tanto, el vehículo presentaba al menos ocho impactos de bala y en su interior se encontraron pertenencias y un teléfono celular que será periciado.

Desde la PDI, el subprefecto Orlando Vidal confirmó que se están “identificando los medios probatorios, evidencia balística y biológica, que nos ayuden a determinar la dinámica del hecho”, señaló. Agregó que “la víctima aparentemente llegaba a un domicilio cercano, lo que estamos corroborando”.

Respecto a la posible relación con bandas criminales, Vidal fue cauto, pero reconoció antecedentes previos en el sector. “La brigada ha tenido varias investigaciones en Juárez Larga. Algunos de estos hechos están relacionados con crimen organizado y muchas de las víctimas han sido extranjeras”, concluyó.