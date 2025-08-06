;

Homicidio frente a liceo en Recoleta: víctima fue baleada mientras estaba dentro de su auto

La víctima recibió al menos un disparo mientras estaba en su vehículo.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

Homicidio frente a liceo en Recoleta: víctima fue baleada mientras estaba dentro de su auto

Homicidio frente a liceo en Recoleta: víctima fue baleada mientras estaba dentro de su auto

00:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento homicidio se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Recoleta, específicamente en la calle Juárez Larga, justo frente al Liceo Bicentenario Técnico Profesional Ignacio Domeyko.

La víctima, un hombre de nacionalidad peruana de aproximadamente 50 años, fue atacado a tiros mientras permanecía estacionado al interior de su vehículo.

ADN

ADN

Según información preliminar, al menos un disparo le habría impactado de forma directa, provocándole la muerte en el lugar. Sin embargo, testigos y registros en la escena indican que el parabrisas del automóvil presenta tres impactos de bala, y que en la calle se encontraron al menos cinco casquillos.

Revisa también

ADN

Hasta el sitio del suceso llegó personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes están a cargo de las pericias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

El fiscal de turno confirmó que la investigación está en pleno desarrollo y que se trabaja bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, sin que se descarte ninguna otra línea investigativa.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras conocerse el hecho, la fiscal ECOH Denisse Valenzuela indicó: “Al llegar acá, nos percatamos de que efectivamente había un sujeto fallecido con diversos impactos balísticos en el cuerpo”.

En ese sentido, se precisó que este caso está siendo abordado en junto a la PDI, que ya ha registrado al menos tres homicidios previos en el mismo sector. Es más, la persecutora explicó que se están recopilando declaraciones y revisando grabaciones de cámaras de seguridad para establecer si existe una conexión entre estos crímenes.

Sobre la dinámica del ataque, la fiscal indicó que la víctima no habría sido seguida, sino que fue interceptada en el lugar. “Al parecer lo habrían estado esperando. Preliminarmente, pensamos que pueden ser dos o tres personas”, señaló. En tanto, el vehículo presentaba al menos ocho impactos de bala y en su interior se encontraron pertenencias y un teléfono celular que será periciado.

Desde la PDI, el subprefecto Orlando Vidal confirmó que se están “identificando los medios probatorios, evidencia balística y biológica, que nos ayuden a determinar la dinámica del hecho”, señaló. Agregó que “la víctima aparentemente llegaba a un domicilio cercano, lo que estamos corroborando”.

Respecto a la posible relación con bandas criminales, Vidal fue cauto, pero reconoció antecedentes previos en el sector. “La brigada ha tenido varias investigaciones en Juárez Larga. Algunos de estos hechos están relacionados con crimen organizado y muchas de las víctimas han sido extranjeras”, concluyó.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad