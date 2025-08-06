;

VIDEO. Escalada de violencia contra personal de salud en La Pintana: liberan graves registros de funcionarios siendo atacados en horario laboral

De acuerdo a cifras de la municipalidad, en lo que va de este 2025, se han registrado casi 80 casos de estas agresiones.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

“No más violencia”, fue el mensaje con el que la Red de Salud de La Pintana denunció las reiteradas agresiones que han sufrido sus funcionarios solo esta semana, sumando un total de 77 ataques durante lo que va del año.

El último hecho ocurrió en el SAR de la comuna, donde cuatro trabajadores fueron agredidos por un usuario mientras lo atendían.

ADN

05 DE NOVIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin

A través de un video publicado en Instagram, la Red de Salud y la Municipalidad expresaron su respaldo total a los trabajadores afectados y anunciaron medidas para enfrentar estos hechos de violencia. La jefa comunal, Claudia Pizarro, aseguró que presentarán acciones judiciales contra los agresores.

ADN

“La semana pasada hemos tenido tres agresiones de usuarios de salud que han atentado contra la integridad de los funcionarios. Estas agresiones pasan en segundos, en minutos. Todo el equipo que está alrededor queda dañado. No lo vamos a permitir”, afirmó la alcaldesa.

Pizarro enfatizó que cuentan con registros de cámaras de seguridad que permiten identificar a los responsables. “Tenemos pruebas para querellarnos contra estas personas”, sentenció.

La denuncia se da en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los centros de salud primaria del país, especialmente en comunas con alta vulnerabilidad social. Desde La Pintana, reiteraron que “no tolerarán más agresiones” y que seguirán respaldando a sus equipos con todas las herramientas legales disponibles.

