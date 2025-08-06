Duro revés: la pésima noticia que recibió Brayan Cortés en Peñarol a días del clásico ante Nacional

Brayan Cortés se alista para hacer su flamante debut con la camiseta de Peñarol. Luego de su salida de Colo Colo, el arquero ya se sumó a los entrenamientos del “Manya” y podría ver acción este sábado en el clásico frente a Nacional.

Sin embargo, el posible estreno del portero nacional se verá opacado por una determinación de la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que este miércoles confirmó una dura sentencia en contra de los “Carboneros”.

El nuevo club de Cortés había interpuesto un recurso para que dejaran sin efecto las duras sanciones que les impusieron tras los incidentes que se dieron en la final del Torneo Intermedio, la cual le ganó por penales al “Bolso”.

Sin embargo, la entidad mantuvo el castigo y Peñarol deberán pagar una multa de un poco más de cinco millones de pesos chilenos, además de jugar dos encuentros sin público en su estadio. ¿El primero de ellos? Precisamente ante Nacional, este sábado por la segunda fecha del Torneo de Clausura de Uruguay.

Mientras tanto, Brayan Cortés lucha por ganarse un puesto de titular en el arco de Peñarol. Según informó el diario Ovación, la presencia del golero de 30 años contra Nacional no está asegurada, ya que el técnico Diego Aguirre no pensaba -por ahora- mover a Martín Campaña de la portería.

“Ante la llegada de Cortés, se empezó a especular con una posible titularidad del arquero chileno de 30 años, pero según pudo saber Ovación, hoy el arco es de Campaña, quien viene de tener una actuación determinante en el clásico del Torneo Intermedio y tuvo importantes intervenciones ante Progreso”, aseguró el medio citado.