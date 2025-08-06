;

Sujeto intentó atropellar a carabinero y terminó a tiros: registran intensa persecución policial en Quinta Normal

El seguimiento comenzó tras una actitud sospechosa detectada por efectivos policiales.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

Sujeto intentó atropellar a carabinero y terminó a tiros: registran intensa persecución policial en Quinta Normal

Sujeto intentó atropellar a carabinero y terminó a tiros: registran intensa persecución policial en Quinta Normal

Una intensa persecución policial terminó con disparos, un choque y dos personas detenidas durante la tarde de este miércoles en la comuna de Quinta Normal, en la intersección de Mapocho con Patricio Lynch.

El hecho comenzó cuando motoristas de Carabineros notaron la actitud sospechosa del conductor de un vehículo. Al acercarse, los funcionarios observaron que portaba un arma, lo que dio inicio a la persecución.

Durante la fuga, el vehículo intentó atropellar a uno de los carabineros, pero terminó chocando. Tras el impacto, el conductor descendió del automóvil y apuntó con el arma a un funcionario, por lo que un sargento respondió disparando una vez.

En el vehículo viajaban otras tres personas. Dos lograron escapar subiéndose a una micro en un paradero cercano, mientras que los otros dos —un adulto de 33 años y un adolescente de 16— fueron detenidos en el lugar. Ambos enfrentan cargos por homicidio frustrado a carabinero en servicio, infracción a la Ley de Control de Armas y porte de droga.

Carabineros informó que, si bien el automóvil no tenía encargo por robo, su chasis y patente no coincidían, lo que indicaría que se trata de un vehículo clonado. Personal del OS9 y la BOCAR trabajan en el sitio del suceso, mientras se espera una vocería oficial con mayores detalles del operativo.

