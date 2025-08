El volante argentino, Emiliano Vecchio, protagonizó un fuerte cruce con un hincha de su equipo, Defensores de Belgrano, durante el duelo ante Deportivo Morón por la fecha 25 de la Primera Nacional, segunda división del fútbol trasandino.

El exjugador de Unión Española se acercó a uno de los costados de la cancha para ejecutar un tiro libre y escuchó algunos reclamos desde la tribuna, a los que no dudó en responder con gestos y una invitación a pelear.

“Hablamos afuera”, le contestó el exmediocampista de Colo Colo a uno de los fanáticos que le gritaba desde la galería. El momento fue captado por la transmisión oficial del encuentro y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Tras el encuentro, el propio Vecchio conversó con TyC Sports y explicó el tenso momento que vivió con los hinchas de Defensores de Belgrano. “Siempre es mucho más fácil enojarse con uno que con otro jugador, pero uno está para eso, me la banco", declaró.

“Me enojé un poquito. Me sigo enojando a mi edad todavía, eso no lo he podido cambiar mucho”, agregó el volante, dando cuenta que el episodio no pasó a mayores después del partido.

😡 ¡VECCHIO SE ENOJÓ CON UN PLATEÍSTA!



El cruce del 10 con un hincha de #DefensoresDeBelgrano en el empate sin goles de su equipo ante #Morón. #LaRockolaDelNacional



🎙️ @Liberotyc @arischvartzbard pic.twitter.com/lsMHbQNGJ5 — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2025