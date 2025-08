Cobresal dio el batacazo de la fecha 18 del Campeonato Nacional al vencer por la cuenta mínima a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde Jorge Pinos, arquero de los “Mineros”, tuvo una gran noche.

En conversación con ADN Deportes, el portero ecuatoriano, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2019, repasó distintas experiencias de su carrera, destacando la noche en que amargó al otro conjunto universitario del fútbol chileno y cómo fue estafado por un representante.

“En mi primer partido de Copa Sudamericana me tocó jugar contra Universidad Católica y les ganamos 5-0. Siempre he dicho que Independiente ha sido una segunda casa para mí, me abrió las puertas para conseguir muchas cosas en mi carrera”, comenzó diciendo el exseleccionado ecuatoriano.

Luego, relató una conmovedora anécdota sobre cómo un representante lo estafó tras prometerle encontrarle un club en Hungría, dejándolo varado en un club brasileño. “Hubo una persona que estafó a varios jugadores y fui uno de los perjudicados”, afirmó.

“Estuve en Brasil, luego regresé a mi país y me tocó trabajar de chofer. Eso fue un envión para volver a levantarme y tener fe de nunca dejar el fútbol”, agregó, refiriéndose a cómo estuvo cerca de retirarse tras aquel engaño.

“Trabajé vendiendo mangos en un circo y fui chofer de periodistas en Ecuador. Me sentía frustrado por lo que estaba viviendo, pero eso también fue mi fuerza para no dejarme caer”, sentenció Pinos.