Miguel Ramírez acusa a Unión Española de romper acuerdo y explica por qué se cayó el fichaje de Emiliano Vecchio

En medio de la lucha que atraviesa por zafar del descenso a la Primera B, el entrenador de Unión Española, Miguel Ramírez, habló este martes de cara al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 y acusó un serio incumplimiento de la dirigencia de los “Hispanos”.

En la conferencia de prensa previa al duelo del próximo sábado ante Unión La Calera, el estratega nacional acusó que no podrá sumar cuatro refuerzos, algo que le prometieron en su llegada, y explicó por qué se cayó el fichaje de Emiliano Vecchio.

“Cuando llegamos a acuerdo con la dirigencia, teníamos la posibilidad de traer cuatro jugadores e íbamos a definir las posiciones. Las principales que teníamos que reforzar eran la defensa central, la contención, el extremo y un hombre de punta o un volante de creación“, señaló el DT.

Asimismo, reconoció que “por supuesto en algún momento sí se pensó en (Emiliano) Vecchio, pero después nos enteramos de que no podíamos traer a los cuatro refuerzos porque Bastián Roco no cedió su cupo".

“Es una cuestión en la que yo no tengo injerencia porque viene del año pasado, entonces tuvimos que priorizar los puestos. Llegó el defensa central y estamos a las puertas de que se sume un volante de corte y un hombre que juegue en punta“, añadió.

En ese sentido, Miguel Ramírez explicó que “para mí sería fácil partir, porque lamentablemente por cómo se generaron las conversaciones y lo que se había acordado de traer cuatro jugadores no se está cumpliendo”.

“Sería fácil decir no sigo y me voy, pero me mueven los desafíos y estar en Unión Española, una institución de prestigio, con historia, a la cual me seducía venir”, remarcó.

Por último, el ex DT de Deportes Iquique descartó presentar su renuncia. “No estoy arrepentido de haber venido, siento una responsabilidad grande porque el desafío es mayor. Tenemos un jugador menos para poder traer y no me cabe duda que se están haciendo los esfuerzos para cumplir con estos tres refuerzos”, concluyó.