Alan Saldivia aborda la opción de que Brayan Cortés se vaya a “su” club en Uruguay: “Feliz si llega. Si no, estamos bien con él” / Agencia Uno

En Colo Colo la expectativa está puesta en torno al futuro de Brayan Cortés, quien sufrió un accidente automovilístico en medio de las negociaciones para irse a Peñarol.

En la previa al entrenamiento del “Cacique” durante la tarde de este jueves, donde se presentó el portero albo, su compañero, Alan Saldivia, analizó la situación.

“No lo he visto aún. Brayan está bien, lo veo bien, entrena bien. No se le han dado las cosas como todos queremos, pero entrena bien. De su futuro, él verá cuál es la mejor opción. No tengo idea de su accidente”, aseguró en conferencia de prensa.

“Hoy no está en su mejor nivel y quizá se ve, pero la salida la tiene que ver él, con su representante, con temas personales. Si es para mejor, que le vaya bien. Si no, con nosotros está bien. Que lo que él quiera será lo mejor”, planteó el charrúa, quien también reconoció ser parte interesada en el eventual traspaso de Brayan Cortés.

“Soy hincha de Peñarol, le he dicho lo que es. Feliz si llega. Si no, acá estamos bien con él”, comentó.

Alan Saldivia y su presente en Colo Colo

El defensor hizo autocrítica respecto a la compleja temporada que ha tenido el club en el año de su centenario.

“No es que estemos mal, se inventaron miles de cosas. Nos llevamos muy bien todos. Seguiremos trabajando, no tenemos otra opción. Este semestre tenemos que olvidarlo y seguir para adelante”, planteó, junto con abordar la jugada en que arriesgó expulsión contra O’Higgins el pasado fin de semana.

“Salto a buscar la pelota y nunca lo veo al jugador. Al saltar, los pies se mueven para todos lados y lo toco. Pensé que era más grave en el momento, pero nunca intenté pegarle al jugador o lastimarlo. Fue una jugada de mala suerte. Quiero pedir disculpas”, aseguró el defensor, mostrándose también tranquilo ante los rumores que se han planteado respecto de su salida en este mercado de fichajes.

“Se hará cargo mi representante y si llega una oferta, se la harán saber a Mosa. Eso lo maneja él con Aníbal. Yo me preocupo del domingo, que tenemos un partido muy importante. Yo estoy metido acá, mi foco está acá, quiero afrontar el segundo semestre con mejor cara”, cerró Alan Saldivia.