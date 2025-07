Matías Ahumada, uno de los nuevos dueños de O’Higgins, conversó este jueves con Los Tenores en torno al traspaso de la propiedad del cuadro de Rancagua a un grupo de inversionistas extranjeros, donde también figuran el agente de futbolistas Christian Bragarnik y el empresario Jorge Hank.

El dirigente argentino, quien asumió como director del club y será la cara visible en el Monasterio Celeste, detalló sus planes al mando del “Capo de Provincia”, apuntando a ser el "gran retador de los clubes grandes de Santiago“.

“Estamos súper contentos los compradores de haber adquirido O’Higgins y el proyecto que hemos delineado. El club que soñamos y el que intentaremos implementar es un club competitivo, que sea el principal formado de Chile y el mejor vendedor de Chile”, comenzó señalando.

“Queremos ser el gran retador de los clubes grandes de Santiago, venir a competir e incomodar mucho en ese aspecto deportivo. Y queremos un club cercano al hincha y al socio, donde todos los miembros de la comunidad celeste se sientan parte de este club y estén orgullosos de llevar la insignia de O’Higgins en esta nueva etapa de su historia”, añadió.

En esa línea, aclaró que “cuando llegué se instalaron ciertos rumores de que estaba en planes de cambiar algo del ADN de O’Higgins como su emblema y sus colores, y para nada, todo lo contrario. Nosotros queremos partir de lo que O’Higgins es hoy y potenciarlo para ampliar el horizonte con lo que podemos soñar”.

Matías Ahumada y el controversial arribo de Christian Bragarnik a O’Higgins

Por otro lado, el nuevo dueño del elenco rancagüino abordó el temor que existe en el medio sobre la posibilidad de que solo jugadores representados por el controversial agente argentino lleguen a O’Higgins.

“Primero la palabra temor no entra en lo que es nuestro proyecto institucional y deportivo. En general, ese tipo de especulaciones suele venir de gente que no pertenece a la familia del fútbol o porque no entiende”, afirmó.

“Uno cuando está en un club de fútbol profesional, necesita y quiere ganar para ir lo más alto posible. Y para poder ganar necesitas tener los mejores jugadores y si no los consigues porque no te da la billetera, tratas de tener los jugadores que tengan el potencial de que tú puedas llevarlo a su máximo nivel”, continuó.

Asimismo, explicó que “como ese es el objetivo principal y es lo que unifica a toda la comunidad de un club de fútbol, por sentido común no vas a ir con los jugadores de un solo representante, porque no tienen sentido. Independientemente de quién sea el dueño”.

“Además, si el representante o quien sea es dueño de un club, lo que quiere es que el club gane. Y salvo que tenga a todos los jugadores del fútbol internacional, es muy difícil que tenga a todos los mejores. Entonces vas a traer a los mejores igual, pensando en el club”, remarcó.

Finalmente, Ahumada respaldó a Bragarnik y apuntó que “da igual si quien compra un club hizo su trabajo profesional vendiendo cemento o si junto el dinero para comprar un club como representante. Porque cuando tú te haces dueño de un club, quieres lo mejor y los intereses se alinean solos”.

“En el caso nuestro, contar con Christian dentro de nuestras filas es un plus absoluto. Es probablemente el mejor de la industria de este lado del Atlántico, seguro. Tiene 20 años de trayectoria, ha armado equipos para armar para clasificar a copa internacionales, tiene relaciones personales con clubes de todo el mundo, cuerpos técnicos, jugadores de la más alta jerarquía. Para el caso de O’Higgins, contar con Christian es una bendición absoluta”, concluyó.