“Los que tienen presión son otros equipos, no nosotros”: DT de Coquimbo confía en mantener el liderato del torneo / VICTOR HUENANTE

Coquimbo Unido está dando la sorpresa en el Campeonato Nacional. Con 38 puntos, el cuadro aurinegro es el líder exclusivo del torneo, seguido de cerca por Universidad de Chile, que va segundo con 35 unidades.

Este sábado, los “Piratas” reciben a Deportes Limache por la fecha 18, con la misión de buscar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla.

En la previa de este partido, el técnico del elenco coquimbano, Esteban González, aseguró que mantienen la calma por el gran presente que están viviendo.

“Estamos tranquilos. Mientras nosotros no cambiemos la forma de trabajar, me parece que no vamos a tener ningún inconveniente. Todo lo que hemos hecho nos sirve de motivación para lo que viene”, señaló el DT en rueda de prensa.

En la misma línea, González afirmó que “no tenemos ningún tipo de presión, los que tienen presión son otros, los equipos que cuentan con planillas dos o tres veces superiores a la nuestra. Así que estamos con mucha tranquilidad, con mucha mesura, disfrutando el proceso”.

“Cada partido bueno que hacemos nos alimenta y nos invita a seguir insistiendo en nuestra forma. También tenemos claro que nosotros mismos podemos ser nuestra principal amenaza”, agregó el “Chino”.

Por último, el entrenador de Coquimbo Unido remarcó: “Nosotros vamos partido a partido, y el duelo contra Limache es el más importante, el más difícil, y tenemos que solucionarlo con nuestras herramientas”.