Ministra Vallejo responde a Kast tras sus críticas al Gobierno: “Es lamentable que en vez de proponer se dedique a atacar”

La ministra vocera Camila Vallejo salió al paso de las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien aseguró que “los únicos matones son los que están en el Gobierno”.

Lo anterior en medio de la tensión entre Kast y Evelyn Matthei por presuntas campañas sucias en redes sociales.

La secretaria de Estado calificó las palabras del líder republicano como “fuera de lugar y una falta de respeto”, criticando que en vez de proponer ideas, se dedique a atacar al Ejecutivo.

“Es lamentable que un candidato, en vez de estar haciendo propuestas, esté atacando al Gobierno”, sostuvo.

“No propagar fake news”

La polémica surge tras una parodia difundida por la UDI que ridiculizaba al ministro Nicolás Cataldo, y en un contexto marcado por denuncias del uso de inteligencia artificial en campañas políticas.

Ante ello, Vallejo hizo un llamado a la responsabilidad, advirtiendo sobre los peligros de la desinformación: “Nuestro llamado ha sido sumamente claro (...) de no propagar fake news ni manipular la imagen de los candidatos”.

Finalmente, enfatizó que en democracia deben existir límites éticos: “En política no todo vale. No es ético ni corresponde que se use la desinformación, el engaño o la mentira como estrategia electoral”, remarcó.