Ministra Vallejo sobre dejar el gabinete para sumarse al comando de Jeannette Jara: “Lo tendrá que resolver el Presidente con la candidata”

Durante este domingo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), fue consultada sobre la posibilidad de integrarse al equipo de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

“Si estoy aquí, es porque no estoy allá. Ahora, los casos hipotéticos, no sé, son cosas que tendrá que resolver el Presidente junto a la candidata”, respondió en entrevista con The Clinic.

Vallejo retomó sus funciones el pasado 9 de julio, luego de casi siete meses fuera de La Moneda por su pre y postnatal tras el nacimiento de su segundo hijo. Desde entonces, ha sido consultada en varias oportunidades sobre su continuidad en el gabinete.

“ No me voy a ninguna parte ”, aseguró. “Yo en diciembre me comprometí a que iba y volvía. Estoy de vuelta. Me comprometí, como lo solicitó el Presidente y, por lo tanto, mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera del gobierno”.

En esa línea, sostuvo que ha reafirmado su disposición de acompañar al Presidente hasta el final de su mandato. “Yo le he dicho al Presidente que estoy acá porque estoy disponible a acompañarlo hasta el último día de gobierno en la medida que lo estime para sacar adelante lo que él ha comprometido con el país”.

“No es una decisión mía. Es una decisión ahora que está tomada respecto a mi trabajo como ministra vocera del gobierno y yo creo que lo importante es poner foco en que, aunque estén muchos en modo electoral y las elecciones presidenciales son muy importantes, obviamente, el país no puede esperar y no se pone en pausa”, cerró.