Matthei confirma denuncia por campaña en su contra de seguidores de Kast: “Actúan de forma coordinada”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, confirmó que en los próximos días se presentará una denuncia contra quienes resulten responsables por la campaña en su contra por parte de seguidores de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Infinita, la exalcaldesa de Providencia abordó la “campaña asquerosa” por parte de seguidores del candidato republicano, quienes incluso han señalado que Matthei tiene “alzheimer”.

Al respecto, Matthei dijo que esta denuncia será presentada por parlamentarios de Renovación Nacional, y que analizará si además de esta acción, ella misma se querellará por esta campaña.

“Probablemente, va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, entre mañana o pasado mañana, y después veré yo si también me querello“, partió señalando.

“Lo que sabemos es cuáles son las redes que actúan en forma súper coordinada, y que son las mismas redes siempre, por eso es absolutamente imposible pensar que estos son tres o cuatro adherentes que actúan por su cuenta", dijo, agregando que “una de las cuentas se llama Kasterizador”.

Además, sostuvo que “si yo pensara que alguien tiene Alzheimer, ¿estaría dispuesto a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente. De la misma manera que demolieron a Kaiser, y de la misma manera que demolieron a Sichel hace cuatro años".

“Esto obviamente que me ha perjudicado, pero más allá de si me perjudica a mí o no, me parece que aquí hay un peligro hacia la forma en que se conduce un país”, afirmó.

Descarta apoyar a Kast en segunda vuelta

Asimismo, la candidata de Chile Vamos descartó apoyar a José Antonio Kast en caso de que este avance a una eventual segunda vuelta. “Yo no creo que él pase a segunda vuelta. Yo voy a hacer todo lo posible por pasar yo”, declaró.

“Los Republicanos me han tratado como enemiga, no como contrincante. Me han tratado de destruir. Entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado”, cerró.