¡Sorpresa! DT de Independiente aborda el futuro de Lucas Cepeda y asegura que fichará por este equipo

De manera sorpresiva, el DT de Independiente, Julio Vaccari, se refirió al futuro de Lucas Cepeda en la conferencia de prensa que brindó anoche, tras perder 2-1 con Talleres de Córdoba por la liga argentina.

El entrenador del “Rojo” partió señalando que River Plate es el gran candidato al título porque se refuerza con los mejores jugadores. En ese sentido, aseguró que los “Millonarios” ficharán al delantero de Colo Colo.

“Un jugador que me encanta para traer a Independiente, es Juan Portillo (de Talleres), pero se va a River. Me gusta el wing de Colo Colo (Lucas Cepeda), también va a River. En eso me baso para decir que River es candidato por encima de Independiente”, señaló Vaccari ante la presencia de los medios argentinos.

A pesar de estas declaraciones del técnico de Independiente, el propio Cepeda dejó en claro, tras el triunfo de Colo Colo sobre Deportes La Serena, que no ha recibido ofertas y que su foco está puesto en el “Cacique”.

“El presidente (Aníbal Mosa) dijo que no hay ofertas. Yo estoy tranquilo, si me toca seguir jugando en Colo Colo lo voy a hacer como el primer día porque me abrieron las puertas para demostrar. Estoy enfocado acá. Si llega algo lo vamos a analizar”, comentó el ex Santiago Wanderers.