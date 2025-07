En el último capítulo de “Camino Centenario” en ADN, Carlos Caszely y Manuel Fernández conversaron con una figura emblemática de este siglo en Colo Colo, pero fuera de la cancha.

Hablamos de Juan Carlos Saffie, el síndico de quiebra, encargado de administrar el crítico momento económico que tuvo al “Cacique” a las puertas de desaparecer, en 2002.

“Fue una época compleja, sacando a un club tan importante en una condición tan compleja. Era trabajar 20 horas diarias. Fue fuerte. A mí me pilló de sorpresa. Sentí una tremenda responsabilidad. Afortunadamente, las cosas se dieron”, remarcó el administrador, que apuntó a conservar, en medio de la venta de diversos inmuebles, el Monumental.

“Se podría haber rematado el estadio, pero eso era atentar gravemente con la institución. Siempre pensamos en hacer un paquete incluyendo el estadio, con lo que no era imprescindible, había que seguir con lo que contempla la ley”, planteó quien tuvo que estar en contacto permanente con Iván Zamorano, que llegó al plantel en aquel año, decidido a no generarle inconvenientes al club en lo económico.

“Iván era un ser humano extraordinario, conversamos las cosas con franqueza. Nunca tuvo una actitud de divo, de hacerse el importante. Fue un aporte. Conversamos de su sueldo y me dijo “olvídate, ponme el mínimo”. Yo estaba extrañado, descolocado. No me parecía justo, pero me insistió y le pusimos el mínimo, pero nunca cobró su cheque", reconoció Juan Carlos Saffie, reconociendo que todo aquel período de trabajo en Colo Colo tuvo consecuencias en su vida personal.

“Mi exmujer era bastante comprensiva, pero al poco tiempo se terminó el matrimonio. Todo influye en la vida. Altera la vida normal. Mucha gente decía una cantidad de barbaridades que, si no hubiera tenido seguridad en mí, habría terminado pegándome un tiro, pero afortunadamente tenía experiencia y la edad ideal. Yo apenas veía a mis hijos (...) La gente con la que menos tuve problemas fue con la Garra Blanca. No sentí presiones políticas tampoco”, destacó.

Juan Carlos Saffie y la actualidad del fútbol chileno

Conocedor de la realidad no solo de Colo Colo, sino también de Palestino y Ñublense, a quienes también ayudó en su momento a paliar sus crisis económicas, cuestionó la presencia de actores privados como dueños de clubes.

“La vía que establece la quiebra es la liquidación de los bienes y la inversión privada. El tema no ha funcionado como debiera, no se han hecho las modificaciones a la ley para evitar cosas que no deben pasar. Debería haber más responsabilidades para la gente que administra los clubes, la concentración y tener varios clubes no es buena”, comentó, crítico también de la gestión de las sociedades anónimas en el fútbol chileno, incluyendo a Colo Colo.

“A mí no me gusta. Las sociedades anónimas no han funcionado adecuadamente y en Colo Colo ha sido siempre así, no es la forma de administrar que creo adecuada. Todo el mundo actúa como si fuera el salvador o la verdad y así no se puede administrar bien nada”, concluyó Juan Carlos Saffie en “Camino Centenario” de ADN.