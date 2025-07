“Es mejor pedir disculpas a ser un jugador arrogante”: Lucas Cepeda se excusa por sus gestos en el Superclásico

Lucas Cepeda sorprendió tras el triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Deportes La Serena al aparecer en zona mixta, cosa que no ocurría desde hace semanas.

“Sacamos la tarea adelante. Serena hizo un muy buen partido, pero ganamos. Es la primera final. Quedan 14. Hay que pelearlas todas”, partió diciendo el ex Santiago Wanderers, reconociendo públicamente su error en los gestos obscenos que protagonizó tras el Superclásico.

“Quiero pedir disculpas a la gente de la U por los gestos que hice. Creo que me equivoqué. No soy un jugador problemático, quería poner el pecho a las balas. Sé que me van a castigar, pero es mejor pedir disculpas a ser un jugador arrogante”, planteó Lucas Cepeda, que será citado el próximo martes para defenderse de la sanción que pueda recibir por parte del Tribunal de Disciplina.

“Estoy muy arrepentido. Di el paso para irme al camarín y me dije “qué hice”. Nunca he estado metido en polémicas. Si me toca el castigo, tendré que afrontar lo que me tiren, de la misma manera como me atreví a hacer los gestos. Ojalá no me den tantos partidos. Estuvo muy mal lo que hice, no es un ejemplo para los niños ni para el público", aseguró, junto con romper el silencio respecto de las ofertas que tendría desde Argentina e Italia para dejar Colo Colo.

“El presidente dijo que no hay ofertas. Mi representante ve eso. Él se comunica con la gente de Colo Colo. Estoy tranquilo, si me toca seguir jugando en Colo Colo lo voy a hacer como el primer día porque me abrieron las puertas para demostrar. Hoy comenzó un nuevo torneo, de la mejor manera”, remarcó el extremo, mostrándose tranquilo ante la chance de salir o quedarse en el “Cacique”.

“Estoy enfocado acá. Estoy tranquilo, el club también. Si llega algo lo vamos a analizar. No tengo que perder el foco. Siempre hay especulaciones, pero estoy tranquilo, estoy en un club hermoso”, cerró Lucas Cepeda.