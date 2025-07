Amiga de Maly Jorquiera revela esfuerzos que hizo Sergio Freire para evitar el fin de su relación

Tras meses de especulación y versiones cruzadas, nuevos detalles sobre el fin del matrimonio entre Sergio Freire y Maly Jorquiera han salido a la luz.

Esta vez centrados en los esfuerzos que habría hecho el comediante por salvar la relación, según reveló Camila Campos, compañera de Maly en el programa Máximas de TNT Sports.

Durante una reciente emisión de Sígueme, Camilísima relató aspectos privados del quiebre. “Me dice ‘no pude perdonar’. Aunque él se la jugó, hizo varios intentos por recuperarla. Empezó a ser muy cariñoso y a estar muy pendiente de ella”, declaró, exponiendo una conversación que tuvo con su amiga comediante.

La primera confirmación pública de la separación vino de la propia Maly Jorquiera, quien, en su debut como conductora del programa Desayuno de Campeones, fue consultada directamente por su estado sentimental. “Estoy separada po’, pero se sabe”, afirmó.

Maly Jorquiera se encontraría mejor tras todo lo ocurrido

Ambos contrajeron matrimonio en abril de 2024 y la separación ocurrió finalmente en marzo de este año. Mientras que el quiebre inicial se remonta a octubre de 2024, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer una supuesta infidelidad del humorista.

Desde entonces, la pareja habría intentado recomponer su relación por el bien de su hijo y por los 11 años de vínculo que compartían.

La humorista abordó su situación con emotividad: “Estoy emocionada, es que ando sensible (...) Últimamente me lo he llorado todo”. Más adelante, destacó la relación actual con su expareja: “Increíble. Y somos grandes papás y somos grandes amigos, y yo lo adoro”.

Según Camila Campos, la decisión de Maly de hablar ahora sobre el tema tiene que ver con un proceso interno ya más resuelto: “Ahora está más fuerte, más compuesta y clara con su decisión, por eso decidió hacerlo público”.