“Dio mucho miedo”: Naya Fácil vive tenso momento durante ataque homofóbico a amigo suyo en Rapa Nui

Durante unas vacaciones en Rapa Nui, la influencer Naya Fácil comunicó a sus seguidores que vivieron un grave incidente mientras estaban alojados con amigos.

A través de Instagram, compartió una historia en la que advirtió: “estamos con carabineros, chicos, nos acaba de pasar algo súper cuático en la isla”.

El afectado fue “El Tomi”, también creador de contenido. Según relató Naya Fácil, todo ocurrió en las afueras del hostal: “Nos acaba de pasar algo superheavy, estábamos acá en el hostal y yo salí a sacarme fotos. Veo al Tomi atrás, estaba distinto y pregunta ‘¿Quién me gritó hueco?’ y sale un tipo y le dice ‘yo po’, ¿Queri pelear?’”.

Naya agregó que “este tipo no se quedó callado, el Tomi tampoco, porque no va a aguantar la homofobia en ningún lugar. El Tomi está superafectado por lo que está pasando, acabamos de hacer la denuncia. No podemos tolerar esto, me dio mucho miedo, este tipo andaba en una moto, se intentó bajar y pegarle”.

A través de sus propias redes, “El Tomi” publicó: “no voy a tolerar la homofobia en ningún lugar”. Más tarde, precisó: “estábamos afuera del hostal sacándonos fotos y había un hueón que me gritó una vez ‘hueco cu…’, la dejé pasar, tres veces me gritó y le fui a parar los carros”.

El influencer concluyó: “como había tanta gente afuera, la misma gente me defendió y lo echaron, ahora yo pienso si hubiera estado solo o con poca gente, me saca la mierda, es una persona superviolenta. Hice la denuncia, los carabineros se portaron un siete conmigo, qué fome que sigan pasando este tipo de cosas”.