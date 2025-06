Actualización del estado de Naya Fácil: fue hospitalizada de urgencia justo cuando tenía un millonario viaje a Europa

Internada desde el fin de semana, Naya Fácil compartió con sus seguidores que fue hospitalizada de urgencia debido a una infección renal, causada por una pielonefritis derivada de una infección urinaria asintomática.

Además, le diagnosticaron anemia, lo que agrava aún más su cuadro médico.

A través de sus historias de Instagram, la influencer entregó una actualización desde el hospital este lunes. “Me están inyectando medicamentos a la vena para bajar el dolor, y tratamientos creo también“, expresó.

"Entonces me tienen que estabilizar para que no siga avanzando (la bacteria) y después de eso me dan de alta, supongo”, añadió.

¿Qué fue de su viaje?

El diagnóstico no solo ha afectado su salud, sino también su vida personal y financiera. Naya Fácil tenía planificado un costoso viaje a Grecia junto a su hermana, el cual se vio obligada a cancelar.

Esto le significó una importante pérdida económica, especialmente por los servicios no reembolsables ya pagados.

“Las estadías que tenía reservadas, tenía una estadía reservada como de dos palos y algo (más de $2 millones) y otra de 300 mil, perdí todo. En la estadía no me quisieron reembolsar ni un porcentaje (...) La perdí”, explicó.

Respecto a los pasajes aéreos, aún se encuentra intentando recuperar parte del dinero. “Estoy peleándola. Todavía me tienen como en un sistema, como en un número de caso, no lo sé, pero la estadía la perdí toda y cancelé el viaje en su totalidad”, detalló.

Según indicó, el total perdido por la cancelación del viaje ascendería a cerca de $9 millones. Mientras continúa hospitalizada, la influencer reiteró que su prioridad ahora es recuperarse completamente.