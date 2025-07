Disley Ramos se sincera sobre su relación con Luis Jiménez: reveló la técnica que utilizó para conquistarla

Durante una conversación con Matías Vegas, Disley Ramos relató los primeros acercamientos amorosos de Luis Jiménez en el reality Mundos Opuestos 3, mucho antes de que iniciaran oficialmente su relación.

La entrevista fue emitida por Canal 13 en Hay que decirlo, aunque todavía no se muestran en pantalla las escenas de la pareja a los besos, las cuales ya fueron adelantadas en fotografías oficiales.

Según explicó la ganadora del Copihue de Oro a Mejor TikToker, ambos ya se conocían antes de ingresar al encierro, en una ocasión previa que coincidieron en un bar. “De repente llega Luis con unos amigos, y saludó a Nacha. Nacha se fue a su mesa, conversaron. Ahí no sé qué hablaron, pero supongo que hablaron del reality”, recordó.

Acerca de ese primer cruce, detalló: “Y yo estaba en mi mesa, y él vino como a la mesa, y me hace como así (un toque en el hombro), y me dice ‘¿cómo estás?’, y yo le digo ‘bien y tú’, y me dice ‘bien’. Me dice, ‘oye, ¿vas a ingresar al reality?’, y yo le digo ‘puede ser, ¿por qué?’, y me dice ‘no, porque quiero saber’, y yo le dije ‘ah no sé, ¿y tú?’, y me dijo ‘no sé’”.

“Yo siempre lo he encontrado guapo. Y llamativo y todo, atractivo”, admitió la influencer.

El truco de seducción de Luis Jiménez

Pero fue dentro del encierro donde el exfutbolista empleó una de sus técnicas para seducirla. “Estábamos opinando de a quién íbamos a nominar, y llegaba Luis y me dice ‘yo creo que hay que nominar a… A ver Disley... Ven, mira’”, relató.

“Como que me hacía al oído que me iba a decir a quién quería nominar. Y en vez de decirlo en el oído, o me chupaba el oído, o me pasaba la lengüita por aquí”, añadió.

Luego, la tiktoker mencionó que el exmediocampista de Palestino “después me miraba, yo le hacía así (con cara de extrañeza), y él me decía ‘¿qué te pasa? ¿No opinas igual que yo?’. Yo decía a este weón le llegó a decir ‘¿qué hiciste?’ y me va a decir ‘¿a qué te refieres?’“.

“Entonces me tuve que hacer la tonta por mucho tiempo y después ya se lo dije más adelante: ‘oye, tú me hacías esto, ¿por qué?’“, complementó.

“Yo no sé dónde ha ocupado esos trucos, pero por lo menos acá fue el que utilizó”, concluyó Disley Ramos.