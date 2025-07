HBO Max lidera las nominaciones a los Emmy 2025 y transmitirá la gala en vivo junto a TNT

HBO Max vuelve a liderar la temporada de premios con 142 nominaciones a la 77ª Entrega de los Premios Emmy, marcando un nuevo récord histórico para la plataforma.

La ceremonia se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles y se podrá ver en vivo por HBO Max y TNT, que prometen una cobertura especial con el Pre-Show.

Esta es la vigésima segunda vez que HBO encabeza la lista de nominaciones, impulsada por títulos como The White Lotus, El Pingüino y The Last of Us, que figuran entre los favoritos de la crítica.

The White Lotus y El Pingüino lideran con 24 menciones, destacándose en categorías clave.

Por su parte, The Last of Us, otra de las destacadas, obtuvo 17 nominaciones y mantiene viva la fiebre por las adaptaciones de videojuegos.

El comediante Nate Bargatze será el anfitrión de la noche, que volverá a tener a Jesse Collins Entertainment como productor ejecutivo. Así, HBO Max y TNT cierran un año dorado consolidando su dominio en la televisión y el streaming.