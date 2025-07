Netflix lamentó el desaire de los Emmy hacia “El Juego del Calamar”, cuestionando la falta de reconocimiento ante “el programa más grande del mundo”

Netflix expresó su decepción por la ausencia de El Juego del Calamar entre los nominados a los Emmy 2025, a pesar de que su segunda temporada fue la serie más vista en Estados Unidos durante la última temporada televisiva.

Bela Bajaria, directora de contenidos de la plataforma, no ocultó su sorpresa por la decisión de la Academia de Televisión de ignorar uno de los mayores fenómenos culturales de la compañía.

“El Juego del Calamar tuvo un impacto cultural increíble. El programa más grande del mundo”, comentó a Variety.

“Esa primera temporada realmente hizo historia en los Emmy, y a la gente le encantó esta última temporada también”, expuso.

“Estoy decepcionada por el director Hwang y el elenco. Que el director Hwang no sea reconocido de esa forma, considerando la cantidad de público en todo el mundo que la amó tanto (…) me decepciona cuando no se reconoce de la forma en que debería", comentó.

La más reciente tanda de episodios no recibió ni una sola nominación, algo que para Netflix resulta difícil de entender. “No creo que la falta de nominación le quite estatus como una de las joyas de la corona de Netflix”.

A pesar del desaire, ‘La Gran N’ celebró 120 nominaciones en total este año, un aumento respecto a las 107 que consiguió en 2024.