“Superman”: el impacto de Krypto traspasó las pantallas y ha influido directamente en la adopción de perros alrededor del mundo

Superman ya se encuentra disponibles en los cines del mundo y se ha posicionado rápidamente como uno de los estrenos más importantes del año.

Siendo una de las películas más esperadas, había mucha expectativa por todo lo que podríamos ver en pantalla. En definitiva, la cinta dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet no decepcionó.

Con una gran historia, personajes potentes y varios detalles especiales, la cinta cautivó a la crítica y ha encantado a los fanáticos de DC. Pero hay un aspecto impensado que hoy está dando mucho de qué hablar.

Se trata de la notable aparición de Krypto, el perro de Superman que debutó en formato live-action y en la gran pantalla para el renovado Universo de DC (UDC).

Con escenas cargadas de ternura y humor, el superperro se robó gran parte de la atención y, sobre todo, el corazón del público.

Pero lo más destacado es que sus poderes traspasaron la pantalla y superaron la ficción, teniendo un impacto directo en la vida real.

Adopción en crecimiento

Según revelaron desde el sitio de Adiestramiento Canino, Woofz para Perros y Cachorros, tras el estreno de Superman las búsquedas en Google relacionadas con la adopción de perros aumentó en un 513%.

Esto considera búsquedas como adopt a dog near me (adopción de un perro cerca de mí) y también más específica como rescue dog adoption near me (Adopción de perros rescatados cerca de mí), la cual tuvo un aumento del 163%.

Pero la cosa no queda ahí, ya que desde Warner Bros. decidieron hacer algo respecto a esto y tomaron acciones concretas para impulsar la iniciativa.

En rigor, WB México se unió al refugio Adopta MX para lanzar una campaña que invita a los espectadores a “Adoptar al Krypto de tu Superman”, aprovechando el furor por el nuevo filme del UDC.

Detalles de la campaña

La acción de Warner Bros. en México se suma a un esfuerzo global promovido por Warner Bros. Discovery, que junto a Best Friends Animal Society cubrió gastos de adopción y organizó eventos en Estados Unidos con apoyo de James Gunn. En ese país, la campaña resultó en 454 adopciones exitosas durante la primera semana de julio.

La iniciativa en México muestra a varios canes y gatos disponibles, entre los que destacan:

Pascual , labrador de 10 años, apacible y de mirada serena.

, labrador de 10 años, apacible y de mirada serena. Pinky , una pitbull de 3 años, llena de energía y vitalidad.

, una pitbull de 3 años, llena de energía y vitalidad. Monty , pastor alemán de 11 años, sociable y cariñoso.

, pastor alemán de 11 años, sociable y cariñoso. Además, se resaltan perros mestizos de diversas edades, enfatizando la idea “no compres, adopta”, con preferencia por animales mayores o de raza mixta.

La combinación del fenómeno cinematográfico de Krypto y la campaña social de Warner Bros. con Adopta MX representa un ejemplo de cómo el entretenimiento puede generar un impacto positivo.

Promoviendo adopciones responsables, la iniciativa aspira a que cada perro o gato rescatado encuentre un hogar definitivo, y que cada familia descubra a su propio “supercompañero”.