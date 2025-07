“Esto es como si se enfermara un familiar”: Emiliano Vecchio se muestra dispuesto a volver a Unión Española

Unión Española no vive un buen presente en 2025, considerando que se encuentran en zona de descenso directo.

Con apenas 7 puntos en 14 partidos disputados, el elenco hispano está a seis unidades de la salvación, con lo que el mercado de fichajes invernal asoma como algo clave.

Así las cosas, uno por el que los fanáticos del cuadro de Santa Laura abogan es Emiliano Vecchio, hoy en Defensores de Belgrano, quien reconoció su interés por venir a ayudar al club.

“Yo he hablado un poco la situación con Jorge Segovia. A Sabino Aguad lo conozco desde que me llevó a Bolívar. Les expresé que estoy a disposición (...) Si me llaman, al otro día estoy en Chile”, planteó en diálogo con ESPN Chile.

“Esto es como si se enfermara un familiar. Dejas todo, vuelves a tu casa y tratas de ayudar. Ellos me dijeron que se iba a analizar”, remarcó Emiliano Vecchio, enfatizando que no tendría problemas en tener una tercera etapa en Unión Española, aun cuando el equipo esté en zona de descenso directo.

“Le tengo muchísimo cariño al club, a mí siempre me han movido los desafíos y yo creo que, viéndolo de afuera, es un momento muy complejo. Yo sé que, si me pongo la de Unión, no tendría inconvenientes en llevar esa presión”, cerró Emiliano Vecchio.