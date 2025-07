Fue golpeado: Pancho Melo es víctima de violento robo a la salida de las dependencias de Mega

En una entrevista que dio para Mucho Gusto, el actor Francisco “Pancho” Melo reveló que recientemente fue víctima de un delincuente en plena vía pública, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Según relató, el hecho ocurrió mientras caminaba por avenida Vicuña Mackenna, a la salida de las instalaciones de Mega, canal en el que trabaja. En ese momento, un individuo que se movilizaba en moto intentó arrebatarle su teléfono celular.

“Iba con mi celular muy agarrado, muy atento, muy como garra lo tenía. Venía conversando con mi amigo, y no me di cuenta, de verdad me pilló totalmente de improviso, apareció la moto y sentí un golpe muy fuerte en la cara, en la oreja”, relató.

“Intentó sacármelo, ese fue el golpe, pero como yo venía relativamente atento o con el celular muy agarrado, no pudo”, añadió.

Francisco Melo quedó adolorido y “muy nervioso”

Aunque no lograron robarle, el impacto físico fue evidente: “Me dejó la oreja bastante... No una herida, pero me la dejó roja, o sea, hubo un golpe ahí, y vi como salió rápidamente raudo por la vereda. Le perdí la vista, tengo la sensación de una moto muy negra, todo muy negro él, el casco negro”.

El actor también compartió cómo reaccionó tras el ataque frustrado: “Fue muy sorpresivo, quedé muy nervioso. No me pasó nada, tuve mucha suerte, pero sí me sorprendió y después le comenté a los guardias cuando entré al canal, que sí, que pasa a cada rato, hay que estar constantemente atento”.

Finalmente, hizo un llamado de alerta: “Esa vereda, ese sector, Ñuñoa-Santiago, es peligroso, hay que estar mucho más atento”.