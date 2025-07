Actor con síndrome de Down busca ser presidente de Chile: “He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios”

El actor Sebastián Solorza sorprendió este lunes al dar a conocer su decisión de inscribirse oficialmente como precandidato presidencial para las elecciones de este año, lo que ya aparece reflejado en la plataforma del Servicio Electoral (Servel).

A través de su cuenta en redes sociales, el intérprete chileno y activista por las personas con síndrome de Down, señaló: “Hoy quiero contarles algo importante, decidí dar un paso que nunca imaginé, inscribirme oficialmente como precandidato presidencial de Chile, que puedes revisar en patrocinantes.servel.cl con tu clave única”.

Conocido por su papel de Tomy en la serie Cromosoma 21, emitida en Canal 13 y que actualmente está disponible en Netflix, fue galardonado con el Premio Revelación en los Premios Caleuche 2023, reconocimiento que consolidó su carrera y visibilizó la participación de personas con síndrome de Down en la industria audiovisual chilena.

Las causas tras la precandidatura de Sebastián Solorza

En su declaración, el actor explicó las motivaciones que lo llevaron a asumir este desafío político: “¿Por qué? Porque llegó la hora de actuar por nuestro país. Porque sé lo que es vivir en un país donde la inclusión muchas veces se queda en el discurso”.

“Porque me ha tocado abrir puertas que antes estaban cerradas y ahora quiero ayudar a abrir muchas más, para que las personas con síndrome de Down no tengan que demostrar todos los días que valen”, agregó.

“He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios, como actor, como trabajador y como ciudadano. Hoy asumo un nuevo rol, el más importante que me ha tocado. El de actuar por la inclusión, por el respeto, por las oportunidades para todos y todas”, expresó.

Finalmente, concluyó su mensaje con un llamado: “Y si no me crees, entra a patrocinantes.servel.cl, compruébalo y de pasadita, firma por la inclusión! #LlególaHoradeActuarporChile“.