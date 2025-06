“Me trató mal”: Conocida actriz hizo gravísima denuncia contra Pancho Melo

Es una denuncia durísima. Una que una conocida actriz hizo en contra de Pancho Melo.

Resulta que Nicole Block prendió el ventilador con todo y destapó una serie de situaciones donde el actor no la habría tratado nada de bien.

A tal punto que la intérprete acusó que, debido a eso, incluso habría dejado de lado el trabajo en teleseries.

Una situación que ella misma decidió contar en un registro que compartió en sus redes sociales, donde lanzó todos sus dardos.

“Me miraba y no le caía bien... el primer conflicto que tuvimos fue porque me vio, haciendo una escena con Chapu. Y me dijo ‘¿tú crees que lo estás haciendo bien?... está horrible’. Y yo le dije ‘¿sabes qué Francisco? yo no estoy haciendo Ofelia de Shakespeare’, tratando de bajarle un poco los humos. Y me fue a acusar con la Quena Recoret“, contó.

Nicole contó que el segundo episodio fue debido a que ella se tropezó con un trípode, minuto donde Melo la habría echado del set.

“Me sentí súper mal, todos se quedaron callados, me puse a llorar... nadie dijo nada. Después, todos lo apoyaron a él, porque es un pez gordo. Y me dejaron de saludar. Me sentí muy denostada en mi lugar de trabajo”, añadió.

Block manifestó que, tras esto, Pancho habría enviado varios mensajes y “amenazas” tratando de que la echaran, pero finalmente ella misma decidió renunciar. “Por eso decidí dejar las teleseries”, cerró.