Dani Castro realiza potente denuncia contra cantante del género urbano: “Anduvo amenazándome”

Una impactante confesión y denuncia realizó Dani Castro durante su participación en el programa React de Mundos Opuestos, emitido este domingo y conducido por Natu Urtubias.

La exintegrante de MasterChef y Tierra Brava reveló haber sido víctima de amenazas e incluso del hackeo de su celular, según señaló, por parte de su expareja Uriel Romero, conocido en el género urbano como El Futuro.

La influencer relató que la situación se habría originado luego del término de su relación con el cantante urbano. “A mí el tema de Futuro, cuando anduvo amenazándome… ¿Por qué tengo que quedarme callada?”, expresó con evidente molestia.

Según contó, las actitudes del cantante habrían traspasado límites: “Él amenazó con publicar cosas mías y decía que yo era Infama y no lo soy“.

"Me hackeó el celular, y todos hablan de que yo dije que no podía estar con alguien que no puede juntar sus tres neuronas, pero nadie habla de un hombre que anda amenazando por redes sociales y que hackea celulares”, añadió.

Finalmente, Dani Castro también criticó el tratamiento que ha recibido en redes: “Hablo con Infama, no tengo ningún problema (en decirlo), pero ¿por qué el foco va hacia mí y no a él, que estuvo amenazando?”.