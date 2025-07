Mariana Loyola revela el secreto de su excepcional figura a sus 49 años tras elogios por foto: “No me he operado”

Esta semana, una fotografía publicada en Instagram por Mariana Loyola captó la atención de sus seguidores, generando miles de reacciones debido a su figura, que muchos elogiaron especialmente considerando sus 49 años de edad.

Ante la ola de comentarios, la actriz respondió: “Gracias por el interés y la buena onda. Y para los especuladores (¡qué imaginación, chicos!), no me he operado”.

Además, explicó que el cambio físico se debe al trabajo para un nuevo personaje: “Este cambio es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. He subido y bajado de peso varias veces para interpretar distintos roles. Me gusta mucho transformarme. Amo mi trabajo”.

Luego, detalló que todo fue parte de la preparación para una serie que se estrenará próximamente. “Lo hice junto a un superequipo, si no imposible”, señaló, nombrando a su nutrióloga y entrenador personal. También mencionó el cuidado de su piel y una alimentación saludable que sigue desde hace años.

“No como carnes rojas ni lácteos y cambié definitivamente el uso de la mantequilla y el aceite por @ammaghee que tiene muchísimos beneficios y ninguna contraindicación”, afirmó.

Sobre su rutina, indicó: “Partí con la pauta nueva el 1º de septiembre. Los 3 primeros meses fueron muy intensos, hay que ser muy aplicada y muy constante, muy”.

Finalmente, la intérprete recordó su pasado como gimnasta del alto rendimiento. “El cuerpo tiene memoria. Iba al gimnasio de lunes a viernes 2 horas diarias. Los 3 primeros meses. Luego empezaron las grabaciones, entonces iba cuando podía. Cardio y pesas, cardio y pesas, cardio y pesas”, indicó.