“Lo vimos en silla de ruedas, internándose en una clínica”: el difícil momento de Andrés Caniulef tras meses de cesantía

En las últimas horas, se habría revelado que el complejo momento de Andrés Caniulef es peor de lo que se sabía y rumoreaba.

El periodista, que lleva meses lejos de la televisión luego de su paso en el reality Palabra de Honor y en el programa de farándula Hay que decirlo, subió una serie de stories en la que manifestaba encontrarse muy afectado por su estado laboral y anímico actual.

A través de Instagram, el comunicador expresó: “Por razones de salud estaré desconectado estos días. Si quieren contactarme les pido me escriban un WhatsApp. Antes de eso...”.

“Veo TV, YouTube, Instagram y/o TikTok, y hablan de mí (cosas no favorables) y lo hacen aquellos que siempre miraron con envidia y recelo mi trabajo. Dirán que no, pero saben que sí. Lo comento para purgar la mala onda que me envían; para invitarlos a entender que -aunque he cruzado océanos- no siempre se puede nadar contra la corriente”, añadió.

Luego, el exrostro de SQP señaló: “Pero yo sé nadar y en cada naufragio siempre ha habido una isla con árboles a mi espera y esta no es la excepción. Porque mi trabajo, mi historia, mi actuar, el quién soy, serán siempre mi carta de presentación. No necesito derribar a nadie para avanzar”.

Finalmente, el periodista concluyó: “@mrs.mauna me escribe ‘deja que los perros ladren’, linda, siempre apoyándome. Y sí, es lo que he hecho en los dos o tres meses que llevo fuera de pantalla, dejarlos pasar”.

“Pero no ha habido una semana desde entonces, en la que no haya una palabra en mi contra. Por eso me tomo mi Instagram para desahogarme y dar cuenta de estos ‘juegos del hambre’”, cerró.

La última actualización sobre el estado de Andrés Caniulef

Recientemente, en su pódcast Quién es uno, Pablo Candia reveló detalles inéditos del estado de salud del exparticipante de Palabra Honor. “Volvió a postear porque algo le pasó a nivel de salud. Lo vimos en silla de ruedas, publicó una historias como internándose en una clínica, con una vía (intravenosa), ojalá esté bien”, declaró.