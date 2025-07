“No veo solución”: el lapidario análisis de Borghi por el momento de Colo Colo a días del Superclásico

El ex DT y multicampeón con Colo Colo, Claudio Borghi, analizó el complejo momento que atraviesa el “Cacique” tras perder con Universidad Católica, y a días del Superclásico, donde el equipo de Jorge Almirón jugará de visita ante Universidad de Chile.

“Colo Colo no tiene un equipo que sostenga los malos rendimientos. Cuando tienes un equipo y tus jugadores estrellas no funcionan, te mantiene una estructura. Esa estructura te tiene que mantener hasta que se prendan las luces de ciertos jugadores. Pero Colo Colo está jugando mal y no veo solución”, señaló el “Bichi” en su rol de panelista en ESPN.

“Las crisis en Colo Colo son siempre. Cuando ganas, está todo bárbaro. Cuando pierdes algunos partidos, es todo crisis y críticas. Ahora hay que ver cómo sale parado Colo Colo en el próximo partido, porque la U está jugando mejor”, comentó Borghi de cara al Superclásico.

“El clima que hay en Colo Colo no me convence. Y después hay una situación que yo he vivido: manejar y guiar un equipo en el éxito no es difícil, pero hacerlo en el fracaso o cuando no te salen las cosas, es muy difícil”, agregó el otrora entrenador albo.

“Espero que esta situación que está viviendo Colo Colo no deje más a la luz los problemas internos que tiene el club”, concluyó Claudio Borghi.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional este sábado 12 de julio, a las 15:00 horas, por la fecha 7 (pendiente) del Campeonato Nacional.

Los azules llegan a este partido en el tercer lugar de la tabla, con 28 puntos, mientras que los albos marchan en el noveno lugar, con 21 unidades.