“Si chocabas tú, te ibas”: campeón con La Roja revela ácido comentario de Sampaoli tras accidente de Arturo Vidal en su Ferrari

A 10 años del título de la Copa América 2015 que ganó Chile, el ex seleccionado nacional, Paulo Garcés, desclasificó un particular episodio sobre el accidente donde Arturo Vidal chocó su Ferrari en pleno desarrollo del torneo continental.

El arquero recordó la reunión que tuvo el plantel de La Roja por el escándalo que protagonizó el “King”. “Yo estuve ahí. Cuando se hizo la reunión entre jugadores, fue: Arturo se queda”, partió señalando Garcés en diálogo con DLT Sports.

“Jorge (Sampaoli) también dijo ‘Vidal se queda’, y así fue. No había otro comentario. Todos los jugadores fuimos a apoyar a Arturo. Ahí te das cuenta de que ese equipo lo tenía todo”, agregó el portero, destacando la unión que había dentro del plantel.

El ácido comentario de Sampaoli a Garcés

Además, Paulo Garcés reveló un comentario que le hizo Jorge Sampaoli a raíz del accidente de Arturo Vidal. “En la reunión que tuvimos para que Arturo se quede, se me acercó Sampaoli y me dijo ‘estabas claro que si chocabas tú, te ibas…’. Me lo dijo a mí. Y yo dije ‘qué huea hice’. Pero si vamos a la lógica, si al tercer arquero le pasa lo que le pasó a Vidal, lo sacan”, comentó el guardameta.

“Sampaoli me la tiró mano a mano. Y yo no había hecho nada. Yo compartía habitación con Ángelo Henríquez y cuando le conté esto se cagó de la risa. Ahora, está claro que no me iba a pasar a mí, porque yo nunca en mi vida iba a tener un Ferrari”, concluyó el “Halcón”.