“Cabra chica” y “caza hombres”: Conocida actriz chilena ataca a la China Suárez tras dichos contra Benjamín Vicuña

La reciente controversia entre China Suárez y Benjamín Vicuña sigue generando impacto en los medios y redes sociales, y una de las figuras que reaccionó con fuerza fue la actriz Catalina Pulido, quien en Sígueme no escatimó calificativos al referirse a la argentina.

Todo comenzó luego de que el actor chileno negara el permiso para que sus hijos viajaran con la artista trasandina a Estambul, ciudad en Turquía donde reside Mauro Icardi, su actual pareja. Como respuesta, la argentina publicó un mensaje en redes sociales acusando al actor chileno de supuestamente tener problemas de adicción, ser fiestero e infiel.

Ante este panorama, Cata Pulido manifestó: “Ella sabía perfectamente dónde se estaba metiendo”, haciendo referencia a la historia pasada del intérprete nacional y de cómo surgió su romance cuando él todavía era pareja de Pampita.

Más adelante, profundizó su postura: “yo creo que esta señorita es una cabra chica caprichosa y además despechada. China Suárez, con esa cara y ese encanto angelical, siempre ha dejado los hombres, siempre ha hecho lo que ha querido con los hombres. Es una caza hombres, todos lo sabemos”.

Aseguró que los dichos de China Suárez contra Vicuña son “un berrinche caprichoso de cabra chica”

La actriz nacional fue más allá y afirmó que María Eugenia Suárez no habría superado la separación: “Y esta vez, ella por primera vez es dejada por un hombre llamado Benjamín Vicuña. Ella no lo supera, no lo soporta, y le tiene este berrinche caprichoso de cabra chica".

"Y dice ‘¿cómo lo voy a fregar? Voy a hacer esto, esto y esto’. Me parece gravísimo, además, porque acá están los hijos involucrados”, añadió.

Finalmente, Catalina Pulido remató su opinión aludiendo a la actual pareja de China Suárez: “Yo fuera Mauro Icardi no estaría con una loca (...) como esta galla”.